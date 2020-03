Die Aktie des europäischen Flugzeugbauers Airbus hat es in den vergangenen Wochen heftig erwischt. Im Zuge der Corona-Krise ist das Papier vom Hoch im Januar bei 139,40 Euro bis zum Jahrestief, das am Dienstag bei 47,70 Euro markiert wurde, um rund zwei Drittel eingebrochen. Zuletzt hat sich die Aktie etwas stabilisiert. Am heutigen Freitag notiert die Aktie bei Tradegate im frühen Handel gut fünf Prozent im Plus bei 57,47 Euro. Dabei profitiert die Aktie auch von positiven Analystenkommentaren.

Den vollständigen Artikel lesen ...