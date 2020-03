DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages Frühlingsanfang geschlossen.

TAGESTHEMA

Die USA raten ihren Bürgern wegen der Coronavirus-Pandemie dringend von Auslandsreisen ab. Das US-Außenministerium rief am Donnerstag in einem beispiellosen Schritt die höchste Reisewarnstufe für die gesamte Welt aus. Im Ausland reisende US-Bürger wurden aufgerufen, wenn möglich umgehend in die USA zurückzukehren. Ansonsten drohe ihnen, auf unbestimmte Zeit im Ausland festzusitzen. Im Ausland lebende US-Bürger sollten auf jegliche internationale Reise verzichten. "Viele Länder erleben COVID-19-Ausbrüche und verhängen Reisebeschränkungen und verpflichtende Quarantänen, schließen Grenzen und verbieten Nicht-Bürgern mit geringer Vorankündigung die Einreise", erklärte das Außenministerium. Außerdem hätten Fluggesellschaften bereits zahlreiche internationale Flüge gestrichen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:00 Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.449,00 +3,62% Nasdaq-100-Indikation 7.467,00 +3,85% Nikkei-225 FEIERTAG Hang-Seng-Index 22.614,69 +4,17% Kospi 1,566,15 +7,40% Shanghai-Composite 2.750,96 +1,80% S&P/ASX 200 4.816,60 +0,70%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit einer moderaten Erholung zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am letzten Handelstag der Woche. Marktteilnehmer sprechen aber lediglich von einer technischen Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste, die Lage bleibe insgesamt weiter angespannt. So breitet sich die Coronavirus-Pandemie nahezu ungebremst weiter aus, vor allem in Europa und den USA. Die Vereinigten Staaten hatten am Vortag eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen, was an der Wall Street die Gewinne im späten Handel wieder abbröckeln ließ. Gleichzeitig macht sich die Hoffnung breit, dass die vielen Maßnahmen der Regierungen und Notenbanken die erhoffte positive Wirkung zeigen werden und die Folgen der Coronavirus-Pandemie abfedern. Jedoch schürt die Menge an Maßnahmen auch weiterhin die Befürchtung, dass es zu einer globalen Rezession kommen könnte. Zumal die Auswirkungen in Europa und den USA sich noch nicht absehen lassen. In Hongkong kann der Hang-Seng-Index die wichtige Unterstützung bei 22.000 Punkten wieder zurückerobern. Der Index hatte am Vortag auf dem tiefsten Stand seit drei Jahren den Handel beendet. Hier stützen auch die Aufschläge bei Telekomwerten, nachdem die Zahlen von China Mobile überzeugen konnten. Auch bei den Ölwerten kommt es nach den jüngsten starken Abgaben mit der Erholung der Ölpreise am Vortag zu Kursgewinnen. Das kräftigste Plus in der Region wies der Kospi aus, der in Seoul 7,4 Prozent gewann. Der Index war am Vortag auf den tiefsten Stand seit rund elf Jahren abgerutscht. Teilnehmer hatten von Panikverkäufen gesprochen.

US-NACHBÖRSE

Mit Abgaben haben sich die Aktien von Carnival Corp im nachbörslichen Handel am Donnerstag gezeigt. Das Kreuzfahrtunternehmen hat im ersten Geschäftsquartal rote Zahlen geschrieben, denn wegen der Coronavirus-Pandemie mussten die Kreuzfahrtschiffe seiner Reedereien ihre Reisen abbrechen oder durften gar nicht ablegen. Die Vorausbuchungen für den Rest des Jahres sind deutlich niedriger als im Vorjahr, wobei die Preise wegen der Pandemie mit einem Rabatt angeboten werden, teilte Carnival mit. Wann die Schiffe wieder fahren dürfen, ist aber unklar. Die Aktie verlor auf investing.com 2 Prozent auf 9,80 Dollar. Die Walmart-Aktie verlor 0,6 Prozent auf 118,70 Dollar. Der Handelskonzern will seinen Mitarbeitern einen Sonderbonus zahlen und hat dafür in Summe 550 Millionen Dollar vorgemerkt. Zudem sollen 150.000 Zeitarbeiter eingestellt werden, um dem größten Einzelhändler der USA zu helfen, den durch die Coronavirus-Pandemie ausgelösten Schub bei den Einkäufen zu bewältigen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.087,19 0,95 188,27 -29,61 S&P-500 2.409,39 0,47 11,29 -25,42 Nasdaq-Comp. 7.150,58 2,30 160,73 -20,31 Nasdaq-100 7.288,52 1,58 113,35 -16,54 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,71 Mrd 1,92 Mrd Gewinner 2.309 186 Verlierer 724 2.853 Unverändert 23 7

Fester - Am Markt machte sich ein Hauch Zuversicht breit. Die Folge war eine ebenso fragile wie volatile Erholungsbewegung. Zum Ende des Handels schwächelte die Erholung dann noch einmal, nachdem die USA eine Reisewarnung ausgesprochen hatten. Einerseits schürten schwache Konjunkturdaten zwar die ohnehin bereits stark ausgeprägten Rezessionsängste, andererseits fühlten sich die Anleger aber ermutigt von einer Vielzahl von Konjunkturstimuli quer über den Globus zur Milderung der Folgen der Coronavirus-Pandemie. Die Marktreaktion auf die Stimuli bestätige sein Haus in der schon länger vertretenen Ansicht, dass das Schlimmste noch nicht überstanden sei, sagte Charalambos Pissouros, Analyst bei JFD Group. Schließlich müssten die Menschen aus den Häusern herauskommen und die geldpolitischen und fiskalischen Impulse auch umsetzen. Angesichts steigender Ansteckungszahlen und Todesfälle sei das eine sehr schwere Aufgabe. Im Dow ging die Talfahrt der Boeing-Aktie weiter. Der Kurs gab um 4,1 Prozent nach. Boeing denkt laut Informanten offenbar darüber nach, die Dividende zu kürzen und auch Arbeiter in den Werken zu entlassen. Die Boeing-Aktie hat dieses Jahr schon 70 Prozent an Wert verloren. Steel Dynamics und Nucor zogen überdurchschnittlich an um rund 19 bzw 5 Prozent. Der Stahlhersteller Nucor hatte die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf Lieferketten und Geschäft als bislang minimal bezeichnet. Mit der Gewinnprognose für das erste Quartal liegt Nucor außerdem ebenso deutlich über den Analystenerwartungen wie der Wettbewerber Steel Dynamics. Keurig Dr Pepper schnellten um gut 22 Prozent nach oben. Der Getränkekonzern berichtete bei der Vorlage von Zahlen von einer größeren Nachfrage aufgrund der Coronavirus-Krise und hat seinen Ausblick bekräftigt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,50 -4,1 0,54 -69,9 5 Jahre 0,71 -8,3 0,79 -121,3 7 Jahre 1,05 -3,6 1,09 -119,8 10 Jahre 1,17 -1,7 1,18 -127,9 30 Jahre 1,81 3,2 1,78 -125,9

Am Anleihemarkt kam es nach dem starken Anstieg der Renditen zu einer Gegenbewegung, ehe im Spätgeschäft dann doch wieder ein Richtungswechsel stattfand. Die Zehnjahresrendite stieg um 1 Basispunkt auf 1,19 Prozent. Zu Wochenbeginn hatte sie noch bei rund 0,70 Prozent gelegen, ehe Spekulationen über ein 1 Billion schweres Maßnahmepaket der US-Regierung die Runde machten. Diese hätte mutmaßlich einen hohen Refinanzierungsbedarf zur Folge.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 9:00 Uhr % YTD EUR/USD 1,0768 +1,0% 1,0665 1,0846 -4,0% EUR/JPY 118,20 -0,0% 118,25 118,43 -3,0% EUR/GBP 0,9202 -1,3% 0,9327 0,9446 +8,7% GBP/USD 1,1702 +2,3% 1,1435 1,1480 -11,7% USD/JPY 109,77 -1,0% 110,85 109,16 +1,0% USD/KRW 1244,81 -1,0% 1257,95 1275,22 +7,8% USD/CNY 7,0663 -0,6% 7,1082 7,0839 +1,5% USD/CNH 7,0897 -0,9% 7,1572 7,1141 +1,8% USD/HKD 7,7589 -0,0% 7,7605 7,7648 -0,4% AUD/USD 0,5922 +4,4% 0,5671 0,5669 -15,5% NZD/USD 0,5821 +3,6% 0,5620 0,5610 -13,5% Bitcoin BTC/USD 6.222,51 -1,1% 6.289,26 5.429,26 -13,7%

Der Dollar profitierte weiter von den sprunghaft gestiegenen Anleiherenditen im Verlauf der Woche. Der Euro rutschte auf zuletzt 1,0670 Dollar, nachdem er zu Wochenbeginn noch über 1,12 Dollar gekostet hatte. Am frühen Donnerstag hatte der Euro noch 1,0965 gekostet. Innerhalb eines Tages verlor er damit auch vor dem Hintergrund der jüngsten EZB-Maßnahme rund 2,7 Prozent an Wert. Der Dollar-Index, der den Wert des Dollar gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, stieg den dritten Tag in Folge um rund 1,5 Prozent. Zum Anstieg der US-Währung trug auch bei, dass die US-Notenbank mit anderen Notenbanken ein Programm aufgelegt hat, das diesen hilft, sich im Bedarfsfall mit Dollar einzudecken.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD Brent/ICE 29,59 28,47 +3,9% 1,12 -54,3%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 20, 2020 03:03 ET (07:03 GMT)

Am Ölmarkt kam es nach dem Absturz vom Mittwoch zu einer massiven Gegenbewegung, die sämtliche Verluste wieder wettmachte. Das Barrel der US-Sorte WTI erholte sich um knapp 25 Prozent, bei Brent ging es im Späthandel um 13,5 Prozent nach oben. Positive Impulse gab es gleich mehrere. So wollen sich die USA nach Aussagen informierter Personen in den Ölpreisstreit zwischen Saudi-Arabien und Russland einmischen, um den Ölmarkt zu stabilisieren. Demnach will die Trump-Administration Saudi-Arabien zu einer Kürzung ihrer Ölförderung bewegen und zugleich Russland mit Sanktionen androhen. Außerdem wollen die USA die strategischen Ölreserven bis zum Maximum auffüllen. Laut Finanzminister Mnuchin sollten dafür 10 bis 20 Milliarden Dollar aufgebracht werden. In Asien bauten die Ölpreise ihre Gewinne noch leicht aus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.497,87 1,467,59 +2,1% +30,29 -1,3% Silber (Spot) 12,62 12,07 +4,6% +0,56 -29,3% Platin (Spot) 623,45 594,55 +4,9% +28,90 -35,4%

Gold wurde weiter eher gemieden, unter anderem weil das zinslos gehaltene Edelmetall relativ zu Anleihen zuletzt an Attraktivität verloren hat. Daneben verteuert der anhaltende Dollaranstieg das in Dollar gehandelte Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum. Der Preis, der vor zwei Wochen noch bei knapp über 1.700 Dollar ein Mehrjahreshoch markiert hatte, fiel weiter um 0,8 Prozent auf 1.474 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- G7-GIPFEL

US-Präsident Donald Trump hat das für Juni geplante Gipfeltreffen der G7-Staatengruppe in Camp David wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt. Stattdessen soll nun eine Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der sieben Länder stattfinden, wie das Weiße Haus am Donnerstag mitteilte. Die Absage des Treffens solle den G7-Staaten dabei helfen, ihre Ressourcen auf den Kampf gegen die Corona-Krise zu fokussieren, hieß es.

- GROßBRITANNIEN

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson erwartet bereits in wenigen Monaten ein Ende der Corona-Krise in seinem Land. Das Vereinigte Königreich könne den Trend der Virus-Ausbreitung bereits in zwölf Wochen umkehren, sagte Johnson. Dazu sei es nötig, dass sich alle an die von der Regierung verhängten Maßnahmen hielten.

- USA

US-Präsident Donald Trump hat sich dafür ausgesprochen, dass sich die Regierung an Unternehmen beteiligt. Ein solcher Schritt könne beispielsweise Hotels oder Fluggesellschaften helfen, sagte er, ohne aber vom Kauf von Aktien durch die Regierung zu sprechen.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Notenbank hat ihre Referenzzinssätze für kurz- und langfristige Kredite im vergangenen Monat unverändert gelassen, da das Land die Coronavirus-Krise offenbar weitgehend unter Kontrolle hat. Die im August neu gefasste Loan Prime Rate (LPR) für einjährige Kredite blieb im März bei 4,05 Prozent und damit auf dem gleichen Niveau wie im Februar, wie die People's Bank of China mitteilte. Die LPR für fünfjährige und längerfristige Kredite blieb ebenfalls unverändert bei 4,75 Prozent.

ÖLPREISKRIEG SAUDI-ARABIEN/RUSSLAND

Die USA wollen sich nach Aussagen informierter Personen in den Ölpreisstreit zwischen Saudi-Arabien und Russland einmischen, um den Ölmarkt zu stabilisieren. Demnach will die Trump-Administration Saudi-Arabien zu einer Kürzung der Ölförderung bewegen und zugleich Russland Sanktionen androhen. Urheber dieser Initiative sei die US-Öl-Lobby, da dutzende Ölfirmen vor der Pleite stünden.

VW

schließt das US-Werk Chattanooga für eine Woche.

BOEING

erwägt nach Angaben informierter Kreise, die Dividende zu kürzen und Mitarbeiter in den Werken zu entlassen.

TESLA

Auf Druck der lokalen Behörden stoppt Tesla angesichts der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus nun doch die Autoproduktion im Stammwerk. Die Fertigung in Fremont werde vorübergehend unterbrochen, kündigte der Elektroautohersteller an. Die Produktion solle bis zum 23. März geordnet heruntergefahren werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2020 03:03 ET (07:03 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.