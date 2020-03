Die ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) hat in den letzten Wochen kräftige Kursverluste erleiden müssen - wieso könnte man fragen. Liegt vielleicht an den seit Februar stark gestiegenen Shortpositionen, an dem sehr gut vorher gelaufenen Kursen oder ist einfach dem allgemeinen Marktrückschlag geschuldet? Eigentlich ist Encavis in der besten aller Welten - Zukunftsmarkt, der hohe Wachstumsraten mit hohen Renditechancen aufweist, Grenzen des Wachstums (noch) nicht in Sicht. Steigende Umsätze mit einem neuen Aktionär, der langfristig orientiert Geld für weitere Expansion "geliefert" hat, Die Encavis AG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...