WIESBADEN (Dow Jones)--Die deutschen Produzenten haben ihre Preise im Februar stärker gesenkt als erwartet, worin sich möglicherweise bereits eine von der Corona-Krise verursachte Nachfrageschwäche zeigt. Im Vergleich zum Vormonat fielen die deutschen Erzeugerpreise im Schnitt um 0,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten nur einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.

Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Rückgang um 0,1 Prozent. Die Prognose hatte dagegen auf ein Plus von 0,2 Prozent gelautet. "Eindeutige Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise auf die Erzeugerpreise konnten für den Berichtsmonat nicht festgestellt werden", stellten die Statistiker allerdings klar.

Ohne Energie stagnierte der Index der Erzeugerpreise im Februar gegenüber dem Vormonat und lag gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozent höher.

Bei dieser Statistik werden die Preise ab Fabrik erhoben, also bevor die Produkte und Rohstoffe in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation geben. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2020 03:16 ET (07:16 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.