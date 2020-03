LONDON (dpa-AFX) - Die britische Bankenaufsicht hat wie erwartet den Stresstest für die wichtigsten Finanzinstitute des Landes wegen der Corona-Krise gestrichen. Dieser Schritt solle dabei helfen, dass sich die Banken darauf konzentrieren können, den Unternehmen und Privatleuten bei Kreditfragen zu helfen, teilte die Bank of England (BoE), die auch die Bankenaufsicht inne hat, am Freitag in London mit.



Ein Stresstest bindet bei den Banken immer viele Leute, die jetzt im operativen Geschäft eingesetzt werden können. Die Währungshüter betonten zudem, dass der Stresstest im vergangenen Jahr gezeigt habe, dass die heimischen Geldhäuser gut für Krisen gerüstet sind. Die BoE folgt damit der europäischen Bankenaufsicht, die ihren Stresstest bereits vergangene Woche gestrichen hatte./zb/jha/