FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank holt einen erfahrenen Finanzmanager in den Aufsichtsrat. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird Theodor Weimer, Vorstandschef der Deutschen Börse, der Hauptversammlung am 20. Mai zur Wahl in das Kontrollgremium vorgeschlagen. Er folgt auf Katherine Garrett-Cox, die ihr Amt niederlegt. Außerdem sollen - wie bekannt - Dagmar Valcarel und der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel in den Aufsichtsrat eintreten.

"Mit Theodor Weimer, der neu in den Aufsichtsrat einziehen soll, gewinnen wir einen Kenner der deutschen und europäischen Finanzindustrie und herausragenden Banker für den Aufsichtsrat der Deutschen Bank", sagte Aufsichtsratschef Paul Achleitner.

March 20, 2020

