Der Corona-Crash macht vor keiner Anlageklasse halt. Alles gerät in einen globalen Abwärtsstrudel. Egal ob Aktien, Rohstoffe oder auch Edelmetalle. Zwar fiel auch der Goldpreis der Flucht in Cash - und hier speziell in den US-Dollar - zum Opfer, doch von allen Assets hat sich Gold noch am besten gehalten. Das kann man von Silber nicht behaupten. Der Silberpreis crashte regelrecht von fast 19 Dollar auf unter 12 Dollar. Heute aber schöpfen die Bullen zum Handelsauftakt in Europa wieder etwas Mut. ...

