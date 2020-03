Am Donnerstag hat Siemens bekannt gegeben, dass eine Lösung in der offenen Führungsfrage gefunden wurde. Der langjährige Konzernchef Joe Kaeser wird die Leitung des Konzerns sukzessive an seinen Stellvertreter Roland Busch übergeben. Auch bei der künftig eigenständigen Tochter Siemens Energy dreht sich das Personalkarussell.

