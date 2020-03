Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Bundesregierung hat auf die Corona-Krise reagiert, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Sie nehme Geld in die Hand, und das nicht zu knapp. Die Rede sei von rund 500 Mrd. Euro, das entspreche 14% des BIP, die in erster Linie als Liquiditätshilfen bzw. umfassende Kreditgarantien eingesetzt würden und eine Finanzmarktkrise à la 2008/2009 verhindern sollten. In den nächsten Tagen und Wochen dürften weitere Maßnahmen verkündet werden, da Kredite alleine die Existenzen von Selbstständigen und Kleinunternehmen nicht zu retten vermögen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Deutschland könne sich das angesichts einer öffentlichen Verschuldung von unter 60% des BIP leisten. Andere Länder wie Italien und selbst Frankreich, ganz zu schweigen von Griechenland, stünden vor einer schwierigeren Aufgabe, weil die Investoren angesichts des hohen Schuldenstands von 133% des BIP (Italien) und 99% des BIP (Frankreich) bereits misstrauisch würden und höhere Risikozuschläge verlangen würden. Diese könnten explodieren und eine neue Eurokrise auslösen, wodurch sich die ohnehin schwerwiegende Rezession weiter vertiefen und verlängern würde. Die EZB habe reagiert und ein massives Anleiheankaufprogramm aufgelegt. Der Ansatz könnte aber immer noch zu kurz greifen. Was sei also zu tun? ...

