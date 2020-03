Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB kündigte ein neues Anleihekaufprogramm über 750 Mrd. EUR an, so die Analysten der Helaba.In Kraft bleiben solle die Notfall-Maßnahme, bis die Corona-Pandemie vorüber sei und mindestens bis Ende dieses Jahres. Inwieweit die Maßnahme der Krise an den Finanzmärkten und der Wirtschaftsschwäche entgegenwirke, bleibe jedoch abzuwarten. Solange die Zahl der Neuinfektionen in der Eurozone steige, bleibe die Risikoaversion erhöht und davon würden die Bundesanleihen aktuell nicht profitieren. ...

