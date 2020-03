Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest - Value Europe (ISIN LU0284396016/ WKN A0MMD8) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Der Monat Februar habe das Ende der seit Jahresbeginn an den Aktienmärkten herrschenden Euphorie eingeläutet. Der plötzliche Einbruch der Weltwirtschaft und der Finanzmärkte (der stärkste Rückgang seit 2008) vor dem Hintergrund der Verunsicherung über die Ausbreitung des Coronavirus habe kein einziges Segment und keine Branche unverschont gelassen. Die Nettorendite des STOXX 600 sei um -8,3% auf - 10,7% YTD gefallen. Auch die Volatilität und die Risikoprämien (sowohl an den Aktien- als auch den Kreditmärkten) hätten zu einem Höhenflug angesetzt. Nunmehr würden alle Sektoren in den roten Zahlen stecken, mit Ausnahme der Versorger, die seit Jahresbeginn mit einer Performance von +8,6% aufwarten könnten. Der Tourismus- und Freizeitsektor (Flugverkehr, Reiseveranstalter, Hotels, Kino, Kreuzfahrten), der Erdölsektor (steigende Lagerbestände und fallende Preise der Rohstoffe) sowie die am stärksten von China abhängigen Branchen (entweder direkt oder über ihre Supply Chain) hätten natürlich am meisten gelitten. ...

