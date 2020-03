Köln (www.fondscheck.de) - Die Märkte wurden im Februar von der Erkenntnis geprägt, dass sich das Coronavirus über die Grenzen von China hinaus auf der ganzen Welt ausbreitet, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Select Global Growth Focus-Fonds (ISIN LU0115579376/ WKN 940641).An den weltweiten Aktienmärkten sei es aufgrund der Sorge über die damit verbundenen Risiken für das Wirtschaftswachstum und für die Unternehmensgewinne zu deutlichen Kursrückgängen gekommen. Hätten die Aktienmärkte in der ersten Februar-Hälfte noch Kursgewinne verzeichnet, so sei es vor allem im Zusammenhang mit den Corona-Meldungen außerhalb von China in der letzten Februar-Woche zu sich verstärkenden Kursverlusten gekommen. Per Saldo sei der MSCI World Kursindex im Monatsultimovergleich auf Euro-Basis um 7,8% gefallen. Die Kursverluste hätten Europa, die USA und Japan in vergleichbarem Ausmaß erfasst. Nebenwerte hätten insgesamt noch stärkere Kursverluste als Standardwerte verzeichnet. Die Aktienmärkte der Schwellenländer hätten ebenfalls nachgegeben, sich aufgrund nur moderater Verluste in Asien insgesamt aber besser als die Hauptaktienmärkte halten können. ...

