++ Die Stimmung an den globalen Aktienmärkten verbessert sich ++ Einzelhandelsumsätze aus Kanada werden voraussichtlich steigen ++ Zahl der aktiven Bohrlöcher sollte Auswirkungen des Einbruchs am Ölmarkt aufzeigen ++An den globalen Aktienmärkten ist im Vorfeld der europäischen Sitzung eine optimistische Stimmung zu beobachten. Die Futures des DE30 weisen auf eine höhere Eröffnung von über 3% hin. Abgesehen davon zieht sich der US-Dollar stark zurück, nachdem die Fed Swap-Linien mit anderen ...

