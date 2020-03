Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach Kanzleramtschef Helge Braun hat auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (beide CDU) mögliche Ausgangssperren vom Verhalten der Bevölkerung am bevorstehenden Wochenende abhängig gemacht. "Ja, wenn sich jetzt an diesem Wochenende es nicht bewährt, was wir beschlossen haben, glaube ich, brauchen wir auch bundesweit weitergehende Maßnahmen", sagte Hans im ARD-Morgenmagazin auf die Frage, ob eine bundesweite Ausgangssperre nötig sei.

Mit Blick auf den Föderalismus warnte er in diesem Zusammenhang vor einem "Flickenteppich". Nötig seien bundesweit abgestimmte Maßnahmen wie bei den vereinbarten Schulschließungen und dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens. "Wir werden alles daran setzen, dass wir deutschlandweit einheitliche Maßnahmen an den Tag legen", erklärte Hans.

Es komme darauf an, darauf zu achten, die ergriffenen Maßnahmen umzusetzen. "Da reicht es nicht zu sagen, Leute, bitte bleibt zu Hause. Es wird auch zu Einsätzen der Polizei kommen müssen, um sicherzustellen, dass niemand sich jetzt sozusagen in Urlaubsgefühle begibt", erklärte er. "Das ist nicht die Zeit des Urlaubs, der Ferien, es ist die Zeit der Krise. Wir müssen zu Hause bleiben."

Kanzleramtschef Braun hatte dem dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel gesagt, man werde sich "das Verhalten der Bevölkerung an diesem Wochenende" anschauen. "Der Samstag ist ein entscheidender Tag, den haben wir besonders im Blick", hatte er erklärt.

