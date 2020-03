Lufthansa - So habe der Münchner Milliardär Heinz Hermann Thiele die in den vergangenen Wochen kräftig gesunkenen Kurse genutzt, um sich bei der Lufthansa mit 5,29% einzukaufen. Gut möglich, dass dem Großaktionär von Knorr Bremse oder Vossloh die aktuell enorm günstige Bewertung des DAX-Konzerns gefallen habe.. (Quelle: Finanznachrichten.de) Siemens - Der Aufsichtsrat der Siemens AG hat heute in einer außerordentlichen Sitzung wegweisende Personalentscheidungen getroffen. Siemens CEO Joe Kaeser hat den Aufsichtsrat der Siemens AG darüber informiert, dass er keine Verlängerung seines Mandates anstrebt. Er wird zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Siemens Energy vorgeschlagen ....

