FRANKFURT (Dow Jones)--Fresenius hat Spekulationen über eine mögliche Verstaatlichung privater Krankenhäuser in Spanien im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie zurückgewiesen. Fresenius ist über die Tochter Helios Eigner von Quironsalud, der größten privaten Krankenhausgruppe in Spanien.

"Spekulationen über eine mögliche 'Verstaatlichung' privater Krankenhäuser in Spanien entbehren (...) jeder Grundlage", teilte Fresenius mit.

Zwar sei die spanische Regierung im Rahmen des erklärten Ausnahmezustandes "zeitweise dazu befugt, alle Krankenhäuser des Landes unter ihren direkten Zugriff zu stellen". Maßnahmen dieser Art seien auch in bestehenden Krisenplänen vieler anderer europäischer Länder enthalten. Diese ermöglichten es den Gesundheitsbehörden, alle verfügbaren Ressourcen bündeln, um Covid-19-Patientinnen und -Patienten so effektiv wie möglich zu behandeln.

Quironsalud unterstütze diese Maßnahmen vollumfänglich, da dies "ein in dieser Ausnahmesituation sinnvolles zentrales Management aller Kapazitäten erlaubt". Somit könne schnell auf sich ändernde Umstände reagiert und das Virus durch ein koordiniertes Zusammenwirken des gesamten Gesundheitssystems effektiv bekämpft werden.

Laut Mitteilung hat Quironsalud bereits die von den spanischen Behörden geforderten zusätzlichen Bettenkapazitäten geschaffen. Das Unternehmen werde weiterhin eng mit den Behörden kooperieren und damit die Anstrengungen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie maßgeblich unterstützen.

Alle Krankenhäuser der Quironsalud-Gruppe halten laut Mitteilung den Betrieb in vollem Umfang aufrecht und arbeiten in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden. Quironsalud verfügt heute spanienweit über rund 400 Intensivbetten in seinen rund 50 Krankenhäusern. Diese Zahl soll kurzfristig weiter erhöht werden. Daneben unternehme das Unternehmen alle Anstrengungen, weiterhin auch alle anderen Patientinnen und Patienten medizinisch zu versorgen, die dringend darauf angewiesen sind, beispielsweise Schwangere sowie Krebs- und andere Notfallpatienten.

