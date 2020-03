Bregenz (ots) - Der Frühling steht vor der Türe, neue Kinderschuhe sind notwendig, aber der stationäre Schuhhandel ist geschlossen. Praktische Tipps, wie man online passende Kinderschuhe kauft.Über 80% online bestellter Kinderschuhe gehen retour an den Händler. Das stellte das österreichische Forschungsteam Kinderfüße-Kinderschuhe in einer online-Befragung an 3843 Eltern fest. Häufigste Begründung: "passt nicht". Warum ist das so? Eltern orientieren sich an Schuhgrößen, Untersuchungen zeigen aber, dass diese zu 90% falsch sind. Durchschnittlich sind Kinderschuhe 2 Größen kleiner als ausgezeichnet. Passende Kinderschuhe sollten 12-17 mm länger als die Füße sein. So klappt der Kinderschuhkauf online:- Pappschablone: Kind barfuß auf einen Karton stellen, Fußumriss zeichnen, ander längsten Zehe 17 mm hinzufügen. 2-fingerbreiten Streifen ausschneiden(dient dann zur Überprüfung der Schuhinnenlänge); Länge messen; Anleitung:https://www.kinderfuesse.com/pdf/Elternfolder.pdf- plus12: das praktische Messgerät fügt beim Füßemessen automatisch 12 mm hinzu.Für neue Schuhe einfach 5 mm zum Messwert dazugeben. Jetzt im online-shop das gewünschte Modell aussuchen und den Händler um die Innenlänge (Millimeter) bitten. Natürlich müssen Schuhe auch um den Ballen und die Ferse passen. Das funktioniert bei Schuhen mit Klettverschluss oder Schnürsenkeln am besten.Pressekontakt:info@kinderfuesse.com,www.kinderfuesse.comOriginal-Content von: kinderfuesse.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72442/4552627