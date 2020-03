De Grey Mining (WKN 633879 / ASX DEG) hat sein Goldprojekt Mallina im australische Pilbara bereits weit vorangebracht und schon Ressourcen von ca. 1,7 Mio. Unzen Gold nachgewiesen. Zudem könnte sich die Neuentdeckung Hemi (wir berichteten) als Game Changer für das Unternehmen erweisen, da laut dem Unternehmen "Goldvererzung in dieser Mächtigkeit weder in unserem Projektgebiet noch in der gesamten Region Pilbara je zuvor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...