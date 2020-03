Um fast 80 Prozent sind die Aktien des österreichischen Chipherstellers AMS seit Beginn der Coronavirus-Krise eingebrochen. Wechselten AMS-Aktien in der dritten Februarwoche noch zu Kursen über 40 Euro den Besitzer, kann man einen Anteilsschein Anfang der Woche unter 9 Euro erwerben. Nicht nur, dass dadurch AMS-Aktionäre ein absolutes Debakel in ihren Portfolios verzeichnen, auch die geplante Übernahme des Lichtherstellers OSRAM gerät dadurch immer mehr ins Wanken. Zur Erinnerung: In ein..

Den vollständigen Artikel lesen ...