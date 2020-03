FRANKFURT (Dow Jones)--Die zahlreichen Rettungspakete der Notenbanken und Staaten zeigen Wirkung: Am Freitag kommt es zu einer massiven Erholungsreaktion an den Börsen. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 624,5 auf 9.157 Punkte. Damit springt er um 7,7 Prozent vom noch in der Nacht markierten Tagestief nach oben. Das Tageshoch liegt bislang bei 9.188,5 und das Tagestief bei 8.500 Punkten. Da am Mittag der März-Kontrakt verfällt, blicken Händler gespannt darauf, ob die 9.000er-Marke verteidigt werden kann.

March 20, 2020

