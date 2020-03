New YorkDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf Quartalsbasis droht den amerikanischen Standardwerten die Ausprägung eines "bearish engulfing", welches die gesamten Kursgewinne des Jahres 2019 ausradiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Deshalb sei es auf Tagesbasis besonders wichtig, dass es dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gelinge, die horizontale Unterstützung in Form des Tiefs von Dezember 2018 bei 2.347 Punkten zu verteidigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...