FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kunststoffhersteller Covestro rechnet im ersten Quartal mit einer Millionenbelastung. Wegen des Ausbruchs des Coronavirus sei eine direkte negative finanzielle Auswirkung auf das EBITDA von rund 60 Millionen Euro zu erwarten, kündigte der Konzern an. In der zentralen Verwaltung und der Produktion an allen Standorten sei eine "Kernbesetzung" aktiv. Die Fertigung werde "kontinuierlich" fortgeführt.

Im ersten Quartal des Vorjahres hatte die Covestro AG ein EBITDA von 442 Millionen Euro erzielt.

Nach aktuellem Stand seien bei dem Unternehmen fünf Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Schutzmaßnahmen für Beschäftigte seien nun noch einmal ausgeweitet worden. Es gelte für den größten Teil der Belegschaft die Maßgabe, von zuhause aus zu arbeiten. Derzeit sei die Lieferfähigkeit für Kunden gewährleistet. Covestro gehört mit einem Jahresumsatz von 12,4 Milliarden Euro zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2020 04:24 ET (08:24 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.