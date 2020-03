Hamburg (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten geht es weiterhin verrückt zu, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Wir hatten bereits in der letzten Woche festgestellt, dass Cash King ist und Jagd nach Liquidität die Renditen der Bunds und der Treasuries nach oben treibt, bei gleichzeitig massiv fallenden Aktienkursen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Dieser Trend habe sich noch verstärkt. T-Notes Renditen lägen im zehnjährigen Bereich bei 1,17%, nachdem sie auf Tagesschlusskursbasis am 09.03. bei 0,54% ihr Allzeittief gesehen hätten. Bei Bunds sei die Rendite von -0,85% auf -0,25% gestiegen, während der DAX in den letzten Tagen seinen freien Fall fortgesetzt habe. In diesem Umfeld seien außerdem die Risikoprämien für Peripherieländer kräftig gestiegen, Italiens zehnjährige Anleihen würden etwa 2,47% über den entsprechenden Bunds rentieren, Anfang März habe dieser Wert noch etwa 100 BP darunter gelegen. ...

