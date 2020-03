Wien (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer regulären Zinssitzung in der Vorwoche die dramatischen Entwicklungen in der Real- und Finanzwirtschaft noch unterschätzt hatte oder gegebenenfalls erst auf mehr Klarheit in Bezug auf eine mögliche Stabilisierung bei der Ausbreitung der Corona-Pandemie in Europa warten wollte, legte sie gestern Abend ein äußerst weitreichendes Maßnahmenpaket zur expliziten Eindämmung der "Corona Krise" vor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). ...

