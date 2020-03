BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Getränkewirtschaft sieht trotz der Einschränkungen durch die Ausbreitung des Coronavirus keine Lieferengpässe. Zwar gebe es stellenweise eine erhöhte Nachfrage, dennoch sei die Versorgung weiterhin gewährleistet, wie die Verbände der Getränkewirtschaft am Freitag mitteilten. Damit das auch so bleibt, baten die Verbände die Verbraucher um Unterstützung. So solle nicht hauptsächlich am Wochenende eingekauft werden, damit nicht zu viele Menschen auf einmal in den Märkten sind. Das erhöhe das Ansteckungsrisiko mit dem Erreger Sars-CoV-2. Zudem solle das Leergut auch wieder zurückgebracht werden. Wenn zu wenige Flaschen im Umlauf seien, könne das zu einem Engpass führen./sb/DP/zb