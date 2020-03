COLOMBO (dpa-AFX) - Sri Lanka hat für das ganze Wochenende eine landesweite Ausgangssperre verhängt, um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Wer nicht Zuhause bleibt und erwischt wird, wird vorläufig festgenommen, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte. Es könne auch Haftstrafen geben. Polizei und Armee würden kontrollieren. Ausgenommen von der Sperre seien lediglich Menschen, die in unverzichtbaren Berufen arbeiteten - etwa Ärzte, Pflegepersonal und Feuerwehrleute. Auch Menschen, die einen unmittelbar bevorstehenden Flug hätten, dürften noch zum Flughafen.



Die Sperre gelte von Freitag 18 Uhr bis Montag 6 Uhr, schrieb Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa auf Twitter. In Sri Lanka gibt es inzwischen 59 bestätigte Corona-Fälle./asg/DP/jha