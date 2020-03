München (ots) - Das Coronavirus stellt die Menschen in Deutschland vor immer größere Herausforderungen und schränkt sie zunehmend in ihrem Alltag ein. Als Sofortmaßnahme gegen Zuhause-Langeweile schenkt Joyn allen Neukunden die ersten drei Monate des Premium-Angebots Joyn PLUS+. Mehr als 60 Live-TV-Sender in HD, sechs zusätzliche Pay-TV-Sender, lokale Originals, exklusive Serien und eine große Auswahl an Filmen sorgen für vielfältiges Entertainment in den eigenen vier Wänden.Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn: "Das Coronavirus hat unseren Alltag fest im Griff. Die Bevölkerung ist aufgerufen, zuhause zu bleiben, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Alle Maßnahmen unterstützen wir aus vollstem Herzen. Streamingdienste können nun einen Beitrag leisten, um Entertainment und Abwechslung nach Hause zu bringen. Deshalb möchten wir die Menschen in dieser, für uns alle ungewohnten, Zeit unterstützen und für mehr Entertainment zuhause sorgen."Über Joyn PLUS+Joyn PLUS+ bietet eine noch größere Auswahl an Serien und Filmen,sowie lokalen Originals und exklusiven Serien. Zudem vereint JoynPLUS+ ein Live-TV-Angebot von mehr als 60 Sendern in HD mit denPay-TV-Sendern ProSieben FUN, SAT.1 emotions, Kabel Eins CLASSICS,Eurosport 2, Discovery Channel und Animal Planet. Für Joyn PLUS+Kunden ist auch ein großer Teil der Joyn Mediathek in HD undweitgehend ohne Werbung verfügbar. Über JoynDie Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung der Geschäftsführer Alexandar Vassilev, Katja Hofem und Dr. Jochen Cassel. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusive Sportinhalte.Pressekontakt Joyn:Vanessa FrodlTel.: +49 175 181 5848vanessa.frodl@joyn.de Ann-Christin BrandtTel.: +49 175 181 5281ann-christin.brandt@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/4552686