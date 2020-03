Donnerstag,19. März 2020, Hausarrest Tag 5 Liebes Tagebuch! Der Tag im Homeoffice beginnt recht früh mit einer Videokonferenz, bei der wir uns über Videokonferenz-Tools, Online-Applikationen und Newsletter-Tools unterhalten. Danach stelle ich einen Artikel online und scheitere an technischen Feinheiten beim Aufnehmen von einem Video. Ich gebe auf und vergeude anstelle dessen meine Zeit mit dem (erfolglosen) Einbetten von einem Video in meinen Newsletter. Eine Kollegin fragt bei mir nach, ob ich Erfahrung mit virtuellen Lern- und Trainingsumgebungen habe und welche Tools ich empfehlen würde. Fragt MICH? Ich werfe ein paar dubiose Begriffe in den virtuellen Raum und gestehe, dass ich keine Ahnung von dem Thema habe. Aber ich kenne jemanden, der kennt wen, der sich ...

