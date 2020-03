Die aktuell längste Serie: HelloFresh mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 24.59%) - die längste Serie dieses Jahr: E.ON 9 Tage (Performance: 9.23%). Tagesgewinner war am Donnerstag Lenzing mit 18,61% auf 49,58 (121% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 9,88%) vor Slack mit 16,66% auf 21,01 (308% Vol.; 1W -1,59%) und OMV mit 16,20% auf 18,97 (147% Vol.; 1W -16,69%). Die Tagesverlierer: Polytec mit -10,93% auf 3,34 (154% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -36,98%), K+S mit -9,68% auf 5,62 (78% Vol.; 1W 6,81%), Deutsche Pfandbriefbank mit -6,80% auf 6,30 (168% Vol.; 1W -29,96%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (7562,84 Mio.), Berkshire Hathaway (4364,31) und Nestlé (4285,33). Umsatzausreisser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...