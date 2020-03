Mainz (ots) -werktäglich, 19.20 UhrErstausstrahlungen Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" bietet Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne. In Zeiten von Corona, in denen Künstlerinnen und Künstler keine Auftrittsmöglichkeiten mehr haben und Zuschauerinnen und Zuschauer keine Veranstaltungen mehr besuchen dürfen, liefert das 3sat-Magazin in seiner Reihe "Kultur trotz(t) Corona" ab sofort und bis auf Weiteres werktäglich in der Sendung jeweils ab 19.20 Uhr Kultur frei Haus. Den Anfang machte am gestrigen Donnerstag, 19. März 2020, die Autorin und Satirikerin Sarah Bosetti. Weitere Künstler sind unter anderem der in Amman geborene Schriftsteller und Slam-Poet Pierre Jarawan und das Performance-Kollektiv Swoosh Lieu.Musiker, Tänzer, Schauspieler und Schriftsteller tanzen, spielen, lesen und singen für die Zuschauer. Sie filmen sich dabei selbst in ihrem Zuhause und bekommen mit der Ausstrahlung über TV, Social Media und die 3sat-Mediathek ein Publikum, das ihnen zurzeit verwehrt ist. Jetzt, wo vielen Künstlerinnen und Künstlern die Einkünfte wegbrechen, ist "Kulturzeit" solidarisch und unterstützt sie mit dieser Reihe.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kulturzeitIn der 3sat-Mediathek finden sich unter https://3sat.de/themen/corona-102.html zahlreiche weitere Informationen und Beiträge zum Corona-Virus.3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4552704