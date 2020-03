Die BioNTech-Aktie hat in dieser Woche für Furore gesorgt. Der Biopharma-Wert hat sich zwischenzeitlich mehr als verdreifacht. Warum? Die Mainzer Firma gilt wegen ihrer breiten Entwicklungsplattform als gut aufgestellt im Rennen um einen Coronavirus-Impfstoff. Doch seit Mittwoch sackt die Aktie wieder ab. Was ist da los? Die Mainzer Biotech-Firma BioNTech arbeitet mit ihrem chinesischen Partner Fosun Pharma an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen den Covid-19-Erreger. BioNTech und Fosun Pharma ...

