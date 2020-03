Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta010/20.03.2020/10:26) - Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. verschiebt wegen der gegenwärtig bestehenden behördlichen Einschränkungen für größere Veranstaltungen und aus Gründen des Gesundheitsschutzes der Teilnehmer die diesjährige Mitgliederversammlung. Die bislang für den 3. April 2020 in Braunschweig geplante Veranstaltung wird somit abgesagt. Nach aktuellen Planungen soll die Mitgliederversammlung nun am 6. November 2020 in Baden-Baden stattfinden.



München, 20. März 2020 SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.



