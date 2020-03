Der Betreiber von Photovoltaik- und Windkraftanlagen erwartet keine wesentlichen Auswirkungen durch COVID-19 auf sein Geschäft. Im vergangenen Jahr steigerte Encavis seinen Umsatz und die Ergebnisse im zweistelligen Prozentbereich und will nun den Aktionären erneut eine höhere Dividende ausschütten.Trotz des außergewöhnlich guten Ergebnisse 2018 wegen des Jahrhundertsommers in Deutschland konnte die Encavis AG ihre Geschäfte auch im vergangenen Jahr weiter ausbauen. Der konsequente Ausbau des Erzeugungsportfolios in Dänemark und den Niederlanden sowie das starke Wachstum im Asset-Management-Bereich ...

