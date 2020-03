Linz (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) beschloss in einer Sondersitzung gestern Nacht ein Sonderkaufprogramm von Staatsanleihen zum Schutz der Euro-Zone aufzulegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Programm solle die wirtschaftlichen Risiken aus der Corona-Krise abfedern und den Euro-Staaten Handlungsspielraum in der akuten humanitären Krise, aber auch in den wirtschaftlichen Folgewirkungen ermöglichen. Das "Pandemic Emergency Purchasing Programme" (PEPP) erlaube es der EZB, Anleihen der Mitgliedsstaaten in einem Volumen von 750 Mrd. Euro bis Ende 2020 zu erwerben. Das Programm solle mit Ende der COVID-19 Krise enden. Ziel sei es, die Refinanzierungskosten der Euro-Staaten zu drücken, um den stark verschuldeten Staaten wie z.B. Italien unter die Arme zu greifen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe gesagt: "Es gibt keine Grenzen für unseren Einsatz für den Euro" (Quelle: Reuters), was einem zweiten "Whatever it takes "(koste es, was es wolle) ihres Vorgängers, Mario Draghi, in der ersten Staatsschuldenkrise gleichkomme. (20.03.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...