Hannover (www.anleihencheck.de) - Es ist gerade einmal acht Tage her, dass die Bank of England auf einer außerordentlichen Sitzung die Zinsen von 0,75% auf 0,25% gesenkt hat, berichten die Analysten der Nord LB.Überraschungen scheinen gerade in Mode zu kommen, denn am 19. März 2020, am Nachmittag gab es unerwartet ein neues Maßnahmenpaket der Bank of England, so die Analysten der Nord LB. Die Notenbank senke die Zinsen auf nun 0,1% und erhöhe das Volumen des Asset-Ankaufprogramms um GBP 200 Mrd. auf nun insgesamt GBP 645 Mrd. Das Abstimmungsergebnis sei einstimmig gewesen. Interessant sei gewesen, dass die Bank das Volumen nicht nach Staats- und Unternehmensanleihen unterscheide. Möglicherweise bedeute dies, dass sie flexibler sein möchte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...