PARIS (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandelsgigant Aldi will in Frankreich vom Konkurrenten Casino Läden und Lager der Discountkette Leader Price für 735 Millionen Euro übernehmen. Dazu gebe eine Vereinbarung mit Aldi France, teilte Casino am Freitag in Paris mit.



Casino will sich im Heimatland von 567 Leader-Price-Geschäften und drei Lagern trennen. "Mit dieser Vereinbarung werden sich die verkauften Leader-Price-Geschäfte unter dem Firmenschild Aldi weiterentwickeln(...)", schrieb der französische Handelskonzern.



Casino bleibe jedoch Eigentümer der Marke Leader Price, um sie unter bestimmten Bedingungen weiter in Frankreich und auf dem internationalen Markt zu nutzen. Die Wettbewerbshüter müssen dem Deal noch zustimmen./cb/DP/jha

