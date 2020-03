Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es sind volatile Zeiten an den Märkten. Tagesverluste von 4-5 Prozent sind bei DAX und Co keine Seltenheit mehr. Folker Hellmeyer bleibt trotzdem optimistisch. Die aktuelle Phase ist seiner Meinung nach eine Anomalie. "In sechs Monaten, in neun Monaten werden wir zurückschauen und sagen: Wow, was war das für eine Chance!", so der Marktexperte. Hellmeyer verweist auf das Jahr 2009 und den Verlauf nach der Lehman-Pleite. Aktuell sind seiner Meinung nach aber durchaus radikale Maßnahmen gefordert. Die jüngsten Schritte von Regierungen und Notenbanken seien nachvollziehbar und richtig. Außerdem geht es im folgenden Interview um die Flucht in den US-Dollar und die jüngsten Turbulenzen bei den Ölpreisen.