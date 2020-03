(Die 200 Schüler konnten nicht rpt nicht teilnehmen, Satz entsprechend korrigiert.)



TOKIO (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck der weltweiten Coronavirus-Pandemie ist in Japan am Freitag die Olympische Flamme aus Griechenland für die Olympischen Spiele 2020 eingetroffen. In einer kleiner als ursprünglich gedachten Zeremonie wurde das Olympische Feuer auf einem Militärstützpunkt in Higashimatsushima im Nordosten der Hauptinsel Honshu in Empfang genommen. 200 örtliche Schüler, die ursprünglich eingeladen waren, durften wegen der Gefahr einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus nicht teilnehmen. Unsicher ist weiterhin, ob die Spiele überhaupt wie geplant am 24. Juli in Tokio beginnen können.



Die japanischen Organisatoren, das Internationale Olympische Komitee (IOC) und das Internationale Paralympische Komitee (IPC) halten bislang an ihren Plänen fest, Olympia vom 24. Juli bis 9. August und die Paralympics von 25. August bis 6. September auszurichten. Bisher haben sich weltweit mehr als 200 000 Menschen mit dem Virus infiziert, der die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Rund 10 000 Menschen starben den offiziellen Statistiken zufolge bereits./tk/DP/hb