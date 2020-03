Köln (ots) - Aufgrund der aktuellen Ereignisse können die Wittener Tage für neue Kammermusik 2020 nicht in der geplanten Form stattfinden. Zum Schutz des Publikums, der Künstler*innen und Mitarbeiter*innen bleiben die Aufführungsorte des weltweit renommierten Musikfestivals vom 24. bis 26. April 2020 geschlossen. Der Ticketverkauf ist gestoppt.



Für ein Uraufführungsfestival ist diese Situation besonders bedauerlich, da fast alle Werke im Auftrag für diese Veranstaltung entstehen. Deshalb arbeiten der Westdeutsche Rundfunk und das Kulturforum Witten gemeinsam an Alternativen. Wie genau diese Alternativen aussehen werden, kann derzeit aufgrund der sich täglich ändernden und beschleunigenden Entwicklungen noch nicht gesagt werden. WDR 3 und die Stadt Witten stehen in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden und verfolgen die Situation sehr aufmerksam.



Bitte beachten Sie die fortlaufende Aktualisierung der Ankündigungen auf www.wdr3.de sowie auf www.wittenertage.de und www.kulturforum-witten.de.



