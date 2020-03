Dies hat die TX Group am Freitag ihren Mitarbeitenden per E-Mail mitgeteilt.Bei allen Angestellten der Bezahlmedien werde das Pensum um mindestens 10 Prozent gekürzt, schreibt das Unternehmen in der Mail, die der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt. Wo möglich, könne auch mehr gekürzt werden.Das bedeutet, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...