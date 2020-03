FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) stellt der dänischen Zentralbank wieder Euro-Liqudität zur Verfügung. Wie die EZB am Freitag mitteilte, wird dazu eine Kreditlinie zwischen den Notenbanken reaktiviert. Sie solle so lange wie nötig bestehen bleiben und werde zudem von ursprünglich 12 auf 24 Milliarden Euro verdoppelt. Über die Kreditlinie können die dänischen Geschäftsbanken Euro abrufen.



Die Vereinbarung folgt auf eine Zinsanhebung der dänischen Notenbank am Donnerstag. Dieser im aktuellen Krisen-Umfeld ungewöhnliche Schritt zielt vor allem auf Währung Dänemarks ab. Die Krone ist in Grenzen an den Euro gebunden, hat zuletzt aber unter stetigem Druck gestanden. Die Notenbank musste daher intervenieren. Eine höhere Euro-Liquidität im dänischen Finanzsystem dürfte die Krone zusätzlich stützen./bgf/la/stk

