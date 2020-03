Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Nachdem Europa inzwischen das Epizentrum des Coronavirus geworden ist, hat die Europäische Zentralbank in der Nacht auf Donnerstag reagiert, so die Börse Stuttgart.Sie habe ein weiteres Anleihenkaufprogramm bis Jahresende angekündigt. Das Volumen betrage atemberaubende 750 Milliarden Euro. Die EZB möchte die negativen Auswirkungen auf Staaten und Unternehmen durch das Coronavirus möglichst eindämmen. Christine Lagardes Äußerung "Es gibt keine Grenzen für unser Engagement für den Euro" gelte manchen schon als das zweite "whatever it takes" von Mario Draghi aus dem Jahre 2012. ...

