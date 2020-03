++ Weltweite Aktienmärkte erholen sich ++ DE30 überwindet Marke von 9.000 Punkten ++ Beiersdorf (BEI.DE) startet die Produktion von medizinischen Desinfektionsmitteln ++Es sieht so aus, als hätten die koordinierten Maßnahmen von Regierungen und Zentralbanken eines der Ziele erreicht - die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich verbessert. In ganz Europa sind heute Gewinne zu beobachten, wobei französische, österreichische und russische Aktien am meisten zulegen können. Der DE30 erobert die 9.000 Punkte zurück. Laut einem Spiegel-Bericht wird Deutschland möglicherweise bis zu 500 Milliarden ...

