20. März 2020Vancouver, BC - IMC International Mining Corp (CSE: IMCX) (OTC:IMIMF) (FRA:3MX) (das "Unternehmen" oder "IMC") wird eine Telefonkonferenz abhalten, die von GoldStocks.com ausgerichtet wird. Die Telefonkonferenz wird allen derzeitigen und potenziellen Aktionären und Interessenten offenstehen. Zweck dieser Telefonkonferenz ist es, die jüngste Übernahme von Thane Minerals Inc. zu erörtern und einen Überblick über die Entwicklungen und die Ausrichtung des Unternehmens zu geben. Die Telefonkonferenz wird gemeinsam mit Greg Hawkins, dem künftigen Chairman von IMC International Mining Corp. und Director von Thane Minerals Inc., abgehalten.Herr Hawkins hat einen BSc-Abschluss in Geologie von der University of Alberta und einen MSc-Abschluss in Mineralwirtschaft von der McGill University. Herr Hawkins ist derzeit Director von New Pacific Metals Corp. (NUAG) und war Berater für das Gründungsprojekt und/oder Gründungsmitglied des Board of Directors von sieben börsennotierten und privaten Explorations-/Erschließungsunternehmen (Brohm Mining, Dayton Mining, Nevsun Resources, Banro Resource Corp., Tagish Lake Gold Corp., African Gold Group, Yellowhead Mining Inc.). Er war bei all diesen Unternehmen an der Abgrenzung von mindestens einer Ressource/Reserve beteiligt oder zeichnete dafür verantwortlich, wobei in sechs Fällen in den USA, Chile, Ghana, Mali und die DRK die Produktion erreicht wurde. Zu ihren jeweiligen Spitzenzeiten haben diese Unternehmen zusammengenommen eine Marktkapitalisierung von über 2,1 Milliarden Dollar erreicht.Aktionäre und alle Interessenten sind eingeladen an der von GoldStocks.com ausgerichteten Telefonkonferenz teilzunehmen. Die Telefonkonferenz beginnt pünktlich um 16:30 Uhr ET am Montag, den 30. März 2020. Die gebührenfreie Einwahlnummer für die Telefonkonferenz lautet +1 844-854-2222. Der Zugangscode für die Telefonkonferenz lautet 872827. Investoren, die nicht live an der Konferenz teilnehmen können, werden kurz nach Ende Zugang zu einer Aufzeichnung auf GoldStocks.com und der Website von IMC erhalten.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:Brian ThurstonChief Executive Officer & PresidentÜBER INTERNATIONAL MINING CORP.IMC International Mining Corporation ist ein Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen. Sein Hauptaugenmerk ist auf die Schaffung von Unternehmenswert durch den Ausbau seiner Projekte gerichtet, zu denen auch das Konzessionsgebiet Cathedral im Norden von British Columbia und das Konzessionsgebiet Bullard Pass in Arizona zählen. Das Unternehmen sondiert weiterhin zusätzliche Projekte in Nord- und Südamerika, um sein Projektportfolio auszubauen. International Mining wird sein sehr erfahrenes Managementteam einsetzen, um Projekte zu bewerten, die den Aktionären einen Mehrwert bieten.IMC bewertet weiterhin zusätzliche Konzessionsgebiete, um sein Portfolio von Bergbauprojekten zu erweitern.Über GoldStocks.comGold Stocks (GoldStocks.com) ist die führende Website für alle Themen rund um Gold und Bergbauaktien. GoldStocks.com berichtet über die wichtigsten Nachrichten, Updates und Artikel aus dem Bergbausektor und bietet über QuoteMedia, Inc. Werkzeuge für die Echtzeit-Research.INVESTOR RELATIONS:ir@internationalmining.ca1 (604) 588-2110https://imcxmining.comZukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen hinsichtlich der Akquisition sowie des Geschäfts und der Pläne des Unternehmens beziehen, einschließlich in Bezug auf die Durchführung weiterer Akquisitionen, den Abschluss der Akquisition von Thane und die Durchführung von Explorationsarbeiten in den Mineralprojekten des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als korrekt erweisen. Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht auf unangemessene Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Risiken gehören unter anderem, dass die Akquisition nicht wie geplant oder überhaupt abgeschlossen wird; dass das Unternehmen keine weiteren Akquisitionen durchführt; dass das Unternehmen in seinen Mineralprojekten Explorationsarbeiten nicht wie geplant oder überhaupt durchführt; und dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als korrekt erweisen. Es wird auch kein Bezug auf die Rentabilität auf Grundlage der gemeldeten Verkäufe genommen. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum dieser Mitteilung.Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.PTCAP0AP0006,CA45250W1014