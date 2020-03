Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 rückt am Tag des grossen Verfalls um 5,52 Prozent auf 2389,45 Punkte vor.Paris - Die europäischen Börsen haben am Freitag deutlich zugelegt. Die Stabilisierungsansätze am Vortag weiteten sich damit zu einer Erholung auf die schweren Verluste der Vorwochen hin aus. Notfallmassnahmen der Europäische Zentralbank (EZB) hatten die Märkte am Donnerstag etwas beruhigt. Gewinne in den USA und Asien sorgten nun für die notwendigen Vorgaben einer Gegenbewegung.

