BERLIN, 20 März (WNM/Financial Times) - In einem entscheidenden Punkt erweist sich Deutschland als bemerkenswert widerstandsfähig in der Corona-Krise: Im Vergleich zu den bekannten Infektionszahlen ist die Zahl der Todesfälle bislang auffällig niedrig. Nach Angaben der Johns Hopkins University gab es am Donnerstagnachmittag in Deutschland 13.979 Coronavirus-Infektionen, mehr als in jedem anderen Land außer China, Italien, Iran und Spanien. Gleichzeitig hatte Deutschland nur 42 Todesfälle registriert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...