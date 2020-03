BERLIN (dpa-AFX) - In der rot-rot-grünen Regierungskoalition von Berlin gibt es beim Thema Ausgangssperre unterschiedliche Ansichten. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) ist dafür, hat sich mit ihrer Position aber bei der Sondersitzung des Senats am Donnerstagabend nicht durchsetzen können. "Senatorin Kalayci hat dem Senat eine Ausgangssperre empfohlen, die abgelehnt wurde", teilte ihre Sprecherin am Freitag mit. Die "Berliner Morgenpost" berichtet online von einem "heftigen Streit" über das Thema, bei dem Kalayci für ihre Pläne kritisiert worden sei.



Linke-Vorsitzende Katina Schubert sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag, nach den Aussagen der Senatoren ihrer Partei, die bei der Sitzung gewesen seien, sei die Diskussion sachlich verlaufen. "Wir haben kein Interesse an parteipolitischen Profilierungsspielchen."



Schubert sprach sich gegen eine Ausgangssperre in der Coronavirus-Krise aus. "Jedes andere Mittel muss erst ausgeschöpft sein." Eine Ausgangssperre bedeute keine verlängerten Schulferien. "Wir sperren dann Leute ein", sagte die Landesvorsitzende. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Freitagmorgen im rbb-Inforadio, eine Ausgangssperre sei "kein Allheilmittel"./ah/DP/jha