Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer werden am Sonntagabend über mögliche weiteren Beschränkungen des öffentlichen Lebens entscheiden. Regierungssprecher Steffen Seibert mahnte erneut die Bevölkerung, sich an die bereits verhängten Beschränkungen zu halten, denn sie Situation sei "ernst".

Bei dem Gespräch am Sonntag werde man eine "schonungslose" Bestandsaufnahme über die Einhaltung der Versammlungsbeschränkungen vornehmen, um dann notwendigerweise zusätzliche Maßnahmen zur Verlangsamung der Corona-Pandemie zu ergreifen, so Seibert.

In den vergangenen Tagen hat Bayern vereinzelt Ausgangssperren verhängt, da sich die Bevölkerung nicht an die Vorgaben gehalten und das Virus sich verbreitet hatte. Auch andere Bundesländer erwägen das. Seibert wollte nicht kommentieren, ob deutschlandweite Ausgangssperren eine Option seien.

"Sie werden gemeinsam eine sehr ernste, schonungslose Analyse der Lageentwicklung der letzten Tage vornehmen", so Seibert mit Blick auf das Gespräch am Sonntagabend. "Da wird es sicher auch entscheidend sein, wie sich das jetzt am Samstag und ganzen Wochenende im öffentlichen Bild darstellt."

Man sei in einer dynamischen Situation. "Wir können jederzeit umdenken, wir können jederzeit mit anderen Instrumenten reagieren", so Seibert.

Das Mittel, das man derzeit gegen eine weitere rapide Verbreitung des Coronavirus habe, sei man selbst. "Es kommt wirklich auf jeden einzelnen von uns an", so Seibert.

March 20, 2020 07:27 ET (11:27 GMT)

