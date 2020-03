Vancouver (British Columbia), 20. März 2020. EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX, TSX Venture: EMX) ("EMX" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen hinsichtlich des Erwerbs von Beteiligungen an NSR-Lizenzgebühren für 18 Konzessionsgebiete in Chile (das "Lizenzgebühren-Portfolio") von Revelo Resources Corp. ("Revelo") für 1.162.000 US-Dollar unterzeichnet hat. Das Abkommen bietet Revelo die Möglichkeit, ein Darlehen in Höhe von insgesamt etwa 369.907 US-Dollar an EMX zurückzuzahlen.Die 18 Konzessionsgebiete im Lizenzgebühren-Portfolio von EMX bestehen aus Porphyr-Kupfer-, IOCG- (Eisenoxid-Kupfer-Gold)/Manto- und epithermalen Gold-Silber-Projekten (siehe Abbildung 1). Die Konzessionsgebiete befinden sich in den äußerst produktiven metallogenen Gürteln Coastal (z. B. Amancaya und Manto Verde), Paleocene (z. B. El Peñón und Spence) und Domeyko (z. B. Escondida, Chuquicamata und El Albra) im Norden von Chile. Die vielversprechende Geologie und die Vielfalt der Metalle, die im Lizenzgebühren-Portfolio enthalten sind, bieten EMX bedeutsame Entdeckungs- und Rohstoffmöglichkeiten. Neun Konzessionsgebiete werden von Dritten kontrolliert und neun Konzessionsgebiete werden von Revelo kontrolliert, wie in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt (NSR-Lizenzgebühren gelten für alle Metalle, sofern nicht anders angegeben):ProjektnameHektar (ca.)Wichtigste RohstoffeNSR-LizenzgebührenbeteiligungProjekteigentümerSan Guillermo12.000Au-Ag0,5 %Austral Gold Ltd.Reprado2.700Au-Ag1,0 %Austral Gold Ltd.Limbo5.600Au-Ag1,0 %Austral Gold Ltd.Magallanes1.000Au-Ag1,0 %Austral Gold Ltd.Victoria Norte38.400Au-Ag / Cu-Mo2,0 %Hochschild Mining PLCKolla Kananchiari3.900Au-Cu-Ag1,0/0,5 %*Masglas America Corp.San Valentino1.100Cu-Au-Mo1,0 %Atacama Copper ExplorationT41.900Cu-Au1,5 %Atacama Copper ExplorationLas Ánimas3.900Cu-Au1,5 %Atacama Copper ExplorationVictoria Sur6.600Au-Ag-Cu1,0 %Revelo ResourcesArrieros14.000Cu-Mo-Au1,0 %Revelo ResourcesRedondo-Verónica5.000Cu-Mo1,0 %Revelo ResourcesBlock 23.300Cu-Mo1,0 %Revelo ResourcesBlock 310.000Cu-Mo1,0 %Revelo ResourcesBlock 44.200Cu-Mo1,0 %Revelo ResourcesCerro Blanco6.500Cu-Mo-Au1,0 %Revelo ResourcesCerro Buenos Aires7.700Cu-Mo-Au-Ag1,0 %Revelo ResourcesMorros Blancos7.900Cu-Au-Mo1,0 %Revelo Resources* NSR-Lizenzgebühr von 1 % für Edelmetalle bzw. von 0,5 % für BasismetalleDer Erwerb des Lizenzgebühren-Portfolios von Revelo ist ein Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung der Geschäftsstrategie von EMX, Lizenzgebühren zu erwerben, die die Initiativen des Unternehmens hinsichtlich der Generierung von Lizenzgebühren und strategischen Investitionen ergänzen. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio an Edel-, Basis-, Palladium-Platin- und Batteriemetall-Lizenzgebühren sowie an Mineralkonzessionsgebieten auf fünf Kontinenten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.Herr Michael P. Sheehan, CPG, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die Bekanntmachung der Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.Über Revelo. Revelo ist ein kanadisches Unternehmen, das an der TSX Venture Exchange notiert (TSX-V: RVL). Revelo ist an einem herausragenden Portfolio an Projekten interessiert, die vielversprechend für Gold und Kupfer sind und sich entlang erprobter Mineralgürtel in Chile, einer der führenden Bergbaurechtsprechungen der Welt, erstrecken. Das Unternehmen hat die Vision, Aktionäre durch fremdfinanzierte und effizientere Kapitaleinsätze, Explorationen, Entdeckungen und Monetarisierungen mit vermögensbildenden Mineralentdeckungen entlang der wichtigsten Mineralgürtel Chiles zu belohnen.Nähere Informationen erhalten Sie über:David M. 