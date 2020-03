Scout24 AG unterstützt Kunden mit einem umfassenden SofortprogrammDGAP-News: Scout24 AG / Schlagwort(e): Sonstiges Scout24 AG unterstützt Kunden mit einem umfassenden Sofortprogramm20.03.2020 / 12:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Scout24 AG unterstützt Kunden mit einem umfassenden Sofortprogramm* Gewerblichen Kunden wird ein Zahlungsaufschub von bis zu neun Monaten gewährt.* Private Anbieter können ab 27. März für einen Monat auf ImmoScout24 kostenlos inserieren.* Bestehenden Makler-Kunden hilft ImmoScout24 nach der Krise mit zusätzlichen kostenlosen Mandaten.München / Berlin, 20. März 2020Die Scout24 AG, die mit ImmoScout24 den größten digitalen Immobilien-Marktplatz in Deutschland betreibt, hat heute ein umfassendes Sofortprogramm zur Unterstützung ihrer Kunden in der Corona-Krise bekannt gegeben.Schwerpunkte des Sofortprogramms* Krise überstehen - Ab dem 1. April gewährt ImmoScout24 mit "Liquidität plus" allen gewerblichen Kunden einen neunmonatigen Zahlungsaufschub für ihre Monatsrechnung. Die April-Rechnung ist damit erst zum Jahresende fällig.* Stillstand ausschließen - Für einen attraktiven und vielfältigen Marktplatz können mit "Listing plus" ab dem 27. März 2020 private Immobilienanzeigen auch kostenlos inseriert werden. Diese Maßnahme gilt zunächst für einen Zeitraum von 4 Wochen.* Neustart beschleunigen - Sobald die akute Krisenphase überwunden ist, stellt ImmoScout24 im Rahmen einer "Leads plus"-Kampagne den bestehenden Makler-Kunden zusätzliche kostenlose Anfragen zur Mandatsgewinnung zur Verfügung."Dieses Programm soll helfen, die Wucht der Krise für unsere Kunden zu mildern. Gemeinsam mit ihnen wollen wir auch in Zukunft die Immobilienwirtschaft als wichtigen Wachstumsfaktor für Deutschland entwickeln. Wir werden die Digitalisierung von Immobilientransaktionen weiter vorantreiben, um Transaktionen voll über unseren vernetzten Marktplatz abzuwickeln. Jetzt geht es aber darum, unsere Kunden, Partner und Suchenden bestmöglich zu unterstützen. Dazu leisten wir mit unserem Sofortprogramm einen klaren Beitrag. Dies ist der richtige Schritt zur richtigen Zeit", so Tobias Hartmann, CEO der Scout24 AG."Wir möchten die Liquiditätssituation unserer Kunden kurzfristig stärken. Wir sind davon überzeugt, dass unser Sofortprogramm mittel- bis langfristig auch im Sinne unserer Aktionäre ist. Es handelt sich hierbei primär um eine Investition zur Stärkung unserer Kundenbeziehung, die uns nach gegenwärtigem Kenntnisstand circa 10 Millionen Euro Umsatz kosten wird", ergänzt Dirk Schmelzer, CFO der Scout24 AG.Seit dem 16. März bündelt Scout24 für alle Marktplatz-Teilnehmer Empfehlungen und Mitteilungen zur aktuellen Corona-Krise auf https://www.immobilienscout24.de/lp/covid19.html. Hier wird den Kunden auch angeboten, 360-Grad-Rundgänge kostenlos in ihre Immobilieninserate aufzunehmen. Seit 2018 gibt es bereits bei Kundenprofilen und Premium-Mitgliedschaften die Möglichkeit des digitalen Versands von Bildmaterialien und Dokumenten, eine digitale Bewerbermappe, digitale Bonitätsauskünfte und das digitale Bewerber-Management.Nächste Termine Am 26. März 2020 wird Scout24 den Geschäftsbericht 2019 und den Nachhaltigkeitsbericht 2019 gleichzeitig veröffentlichen. Dazu hat Scout24 eine Website gelauncht: bericht.scout24.com.Am 26. März 2019 um 15:00 Uhr MEZ wird Scout24 darüber hinaus eine Telefonkonferenz und einen Webcast für Finanzanalysten und Investoren abhalten. Die Einwahldaten sind wie folgt:DE: +49 69 2222 2018 UK: +44 330 336 9411 USA: +1 646 828 8193 Teilnehmer Code: 6101891Der Webcast, sowie eine Wiederholung der Konferenz, ist abrufbar unter: https://webcasts.eqs.com/scout2420200326Über Scout24 Mit unseren führenden digitalen Marktplätzen ImmoScout24 in Deutschland und Österreich sowie AutoScout24 in Europa, schaffen wir ein vernetztes Angebot für Wohnen und Mobilität. Über 1.500 Mitarbeitern ermöglichen unseren Nutzern, schnell und einfach in ihr neues Zuhause oder zu ihrem neuen Auto zu kommen. Darüber hinaus bieten wir zusätzliche Leistungen an, wie die Vermittlung von Umzugsservices oder Bau- und Autofinanzierungen. Die Scout24 AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im MDAX. Ansprechpartner für Investor Relations Ursula Querette Head of Investor Relations Tel.: +49 89 44456 3278 E-Mail: ir@scout24.comAnsprechpartner für die Medien Jan Flaskamp Vice President Communications & Marketing Tel.: +49 30 24301 0721 E-Mail: mediarelations@scout24.com 20.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.